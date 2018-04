Neil Young annuncia il primo concerto dopo 4 anni

Neil Young e i Crazy Horse tornano sul palco. Il nuovo concerto - che avrà due date - giunge dopo un silenzio durato 4 anni. Come si legge sul sito ufficiale del cantautore canadese, "sarà la prima volta dopo tanto tempo, dal vivo sul palco. Niente prove". L'evento si terrà al Warners Theatre di Fresno, California, il 1° e il 2 maggio.

Un ritorno in grande stile

Insieme a Neil Young, sul palco ci saranno il bassista Billy Talbot, il batterista Ralph Molina e il chitarrista Nils Lofgren. Jonathan Richman aprirà il concerto. In un post Young ha scritto: "Siamo molto eccitati all'idea di suonare di nuovo insieme. Il ritorno di Nils nel gruppo ci ha permesso di fare tanto. Siamo prontissimi a tornare in pista". Poncho, soprannome di Frank Sampedro, non sarà con il gruppo, nonostante fu lui l'autore della "resurrezione" dei Crazy Horse nel 1975. Come scrive Young in un post su Facebook, "speriamo che torni presto".

Ritorno con lo storico repertorio

La decisione di un concerto in grande stile è arrivata dopo mesi di confronti all'interno del gruppo. Come racconta Young, "qualche mese fa abbiamo iniziato a pensare di suonare in qualche remoto club per rimetterci in piedi". E ora arriva l'annuncio di un doppio concerto. Young ha avvertito i fan: non ci saranno nuove canzoni, ma solo il celebre repertorio del gruppo. I Crazy Horse hanno mosso i primi passi nel 1963 per poi raggiungere la fama con "Everybody Knows This Is Nowhere", il primo brano inciso con Neil Young. I biglietti del tour possono essere acquistati qui.