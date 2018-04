Michael Jackson, all'asta le scarpe del primo moonwalk

I mocassini usati per il primo Moonwak della storia saranno messi all'asta il prossimo 26 maggio. Le scarpe che Michael Jackson indossò nel 1983, per le prove dello show organizzato per il 25° anniversario della Motown - debutto del passo di danza più imitato al mondo - saranno tra i cimeli del re del pop battuti dalla casa d'aste GWS Auctions. Quei mocassini, dice la Gws, potrebbero anche essere stati usati da Michael Jackson per la storica esibizione di 35 anni fa.

Le scarpe

In quell'occasione, l'artista scomparso il 25 giugno 2009 eseguì per la prima volta Billie Jean. Con ai piedi un paio di scarpe di marca Florsheim stupì il mondo intero con il suo Moonwak, passo della Luna, che consiste nel camminare all'indietro dando l'impressione di muoversi in avanti.

L'asta

All'asta, che si svolgerà il 26 maggio all'Hilton di Universal City, andranno molti altri oggetti del re del pop, come il cardigan rosso di Dior e il casco da equitazione tempestato di cristalli Swarovski.

Non è comunque la prima volta che cimeli ed oggetti appartenuti al King of Pop vengono battuti all'asta: nel 2011 mobili e arredamenti della sua casa in California furono venduti da Julien's Auctions, fatturando quasi 1 milione di dollari. Nel 2009, invece, uno dei suoi celebri guanti con paillettes fu venduto per 350mila dollari.