Al via il tour d'addio di Elio e le Storie tese

Partirà il 20 aprile da Montichiari (BS) l'atteso tour d'addio di Elio e le Storie Tese, una serie di show nati per salutare i fan dopo 37 anni di carriera. La band aveva annunciato la tournée lo scorso dicembre, pochi mesi dopo la conferma dello scioglimento.

Le date

Dopo la data inaugurale del 20 aprile al Pala George di Montichiari (BS), la band sarà il 21 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 3 maggio al Pala Alpitour di Torino, il 5 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, l'8 maggio all'RDS Stadium di Genova, il 10 all'Unipol Arena di Bologna, il 12 al PalaLottomatica di Roma e il 14 al Palapartenope di Napoli. Il tour proseguirà poi con le tappe del 17 maggio al Pal'Art Hotel di Acireale; del 19 maggio al Pala Florio di Bari e del 23 maggio all'RDS Stadium di Rimini. Gli ultimi concerti saranno il 9 giugno al Teatro Romano di Verona, il 26 giugno al Carroponte a Sesto San Giovanni e il 29 giugno all'Arena concerti di Barolo.

La scaletta

La scaletta del Tour d'Addio 2018 sarà presumibilmente molto simile a quella dello show andato in scena al Forum di Assago il 20 dicembre, in quello che doveva essere l'ultimo concerto di Elio e le Storie tese. Questi i brani eseguiti dalla band in quell'occasione: 1) Servi Della Gleba 2) Burattino Senza Fichi 3) La Vendetta del Fantasma Formaggino 4) Cateto 5) La follia della donna 6) Fossi Figo 7) Essere Donna Oggi 8)MEDLEY Pipppero / La visione / Vacanza alternativa / Urna / Discomusic / Born To Be Abramo 9)Tvumdb 10) Il vitello dai piedi di balsa 11) Luigi il Pugilista 12)Dj Mendrisio 13) Piattaforma 14) Il vitello dai piedi di balsa reprise 15) El Pube 16) Uomini col borsello (Ragazza che limoni sola) 17) Gargaroz 18) Parco Sempione 19) La canzone mononota 20) La terra dei cachi 21) Supergiovane 22) Carro 23) Nubi di ieri sul nostro domani odierno 24) Tapparella

Lo scioglimento



Gli Elio e le Storie tese hanno confermato il loro scioglimento dopo 37 anni di carriera lo scorso ottobre: "Ormai siamo antiquariato e vogliamo fare altro", confermò Stefano Belisari, in arte Elio, in un'intervista al Messaggero. Dopo l'annuncio, lo scorso 19 dicembre, il gruppo ha salutato i fan con un concerto di tre ore al Mediolanum Forum di Assago. In seguito, la band ha poi partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Arrivedorci", pubblicando l'omonimo disco il 9 febbraio.