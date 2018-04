Primo disco e singolo dell'ex R.E.M. Peter Buck con Joseph Arthur

Peter Buck e Joseph Arthur insieme per un disco. L'ex R.E.M. è tornato in sala d'incisione con il musicista con cui aveva già collaborato in passato scrivendo i brani per l'album "Arthur Buck". Il disco, che uscirà il prossimo 15 giugno, conterrà anche il primo singolo diffuso in queste ore: "I Am The Moment".

Galeotto fu il Messico

La collaborazione tra Buck e Arthur è iniziata nei primi anni 2000, quando il musicista ha iniziato a collaborare con i R.E.M., gruppo di cui facevano parte Peter Buck, Michael Stipe e Mike Mills. La collaborazione per "Arthur Buck" è iniziata a Todos Santos, Messico, alla fine dello scorso anno, dove la coppia si era ritirata per scrivere otto canzoni in tre giorni, prima di eseguirle per la popolazione locale vicino alla casa di Buck. "È stato molto spontaneo e magico, sembrava di essere come disconnessi da tutto", ha dichiarato Buck a Rolling Stone. A produrre il disco è stato Tchad Blake, che ha collaborato anche con U2, Arctic Monkeys e Pearl Jam.

Una collaborazione "magica"

"Il mio primo pensiero è stato 'Hey, chiederò a Peter di suonare la chitarra acustica su alcune delle cose a cui sto lavorando!', - ha dichiarato Arthur in un comunicato stampa ripreso da Nme -. Così ho iniziato a mostrargli delle canzoni. Ma lui era tipo 'È bello. Ora ascolta questo'. E ha iniziato a suonare accordi e simili. Così ho messo giù la mia chitarra e ho iniziato a cantare sui suoi cambiamenti, ed è stato magico. Facile. E queste grandi canzoni hanno iniziato a spuntare fuori così". Buck ha aggiunto che l'atmosfera era spontanea, libera da ogni aspettativa.

La tracklist di "Arthur Buck"

In attesa dell'uscita del disco, prevista per il 15 giugno, è stata già svelata la lista dei brani che comporranno "Arthur Buck". L'album si apre con "I Am The Moment", il primo singolo, e prosegue con "Are You Electrified?", "The Wanderer", "Forever Waiting", "If You Wake Up In Time", "Summertime", "American Century", "Forever Falling", "Before Your Love Is Gone", "Wide Awake In November", "Can’t Make It Without You".