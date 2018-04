Musica, arte e glamour: al via il Coachella 2018

Tutto pronto agli Empire Polo Fields di Indio, in California, per l'edizione 2018 del Coachella Festival. La kermesse, che dal 1997 unisce musica, moda e arte, si svolgerà dal 13 al 15 e dal 20 al 22 aprile. In programma, show di artisti come Beyoncé, Eminem e The Weeknd, feste a tema, ma anche mostre a cielo aperto.

Gli headliner

Nel corso degli anni, si sono alternati sul palco del Coachella artisti di fama mondiale come Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers, Prince e Radiohead. I nomi di punta dello show di quest'anno saranno invece Beyoncé, The Weeknd ed Eminem. Nella giornata d'apertura della kermesse sarà il rapper canadese ad animare i fan: il 13 e il 20 aprile proporrà infatti i nuovi brani dall'album "My Dear Melancholy". Successivamente, il 14 e il 21, sarà la volta di Beyoncé, costretta a dare forfait lo scorso anno a causa della seconda gravidanza. La regina dell'r&b starebbe preparando una performance indimenticabile, come testimoniano le estenuanti prove alle quali si sta sottoponendo, che la occuperebbero addirittura undici ore al giorno. Il 15 e 22 aprile, infine, sarà la volta di Eminem, tornato in vetta alle classifiche americane con l'album "Revival".

Gli altri performer

Tra gli altri artisti che canteranno al festival ci sono anche SZA, St. Vincent, i War on Drugs, Vince Staples, le Haim, Tyler, the Creator, David Byrne, gli alt-J, Post Malone, i Fleet Foxes, i Chromeo, gli Chic con Nile Rodgers, Angel Olsen, gli Odesza, i Portugal. Ma anche the Man, i Migos, gli A Perfect Circle, Cardi B, King Krule, Kamasi Washington, Nella line up figura persino un italiano: il dj Joseph Capriati.

Moda e streaming

Considerato un vero e proprio evento di costume, il Coachella vede nelle vesti di spettatori moltissime celebrities ed influencer, che dai prati di Indio dettano spesso i nuovi trend di stagione. Negli anni passati tra gli ospiti più ammirati c'è stata anche Chiara Ferragni. Per ammirare le altre star che prenderanno parte alla kermesse e seguire tutti i live musicali, i fan che non potranno recarsi fisicamente in California avranno comunque l'occasione di seguire l'evento sul canale youtube ufficiale del Coachella.