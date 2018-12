Milano, Noel Gallagher in concerto con gli High Flying Birds

Milano si prepara ad accogliere l’atteso concerto di Noel Gallagher: il musicista inglese si esibirà l’11 aprile al Fabrique con la formazione degli High Flying Birds, gruppo da lui fondato nel 2010, dopo lo scioglimento degli Oasis.



Il concerto

Lo show di Noel Gallagher a Milano si inserisce all’interno del tour per promuovere l’album "Who built the moon?", il terzo da lui realizzato con la formazione degli High Flying Birds. La data al Fabrique non sarà l’unico appuntamento per i fan italiani dell’ex Oasis, atteso nella penisola per altre quattro date: Noel Gallagher suonerà anche il 19 giugno a Taormina, il 21 giugno a Napoli, il 22 giugno a Roma e il 23 giugno a Milano durante gli I-DAYS. In scaletta non ci saranno solo brani realizzati con la nuova band, ma anche alcune hit portate al successo con il fratello Liam, come "Supersonic" e "Don't look back in anger".



L'ultimo album



L'album "Who Built The Moon?", uscito lo scorso novembre con l'etichetta Sour Mash Records, ha debuttato alla posizione numero 1 in Gran Bretagna, diventando il decimo album di Noel a raggiungere la prima posizione in classifica. "Who built the moon?" raccoglie pop psichedelico, elettronica, soul, rock e disco dance, e vanta ospiti illustri e storici collaboratori come Paul Weller e Johnny Marr: "Lo definirei un’opera 'cosmic pop', ma penso anche che sia il mio album più rock'n'roll. La gente pensa che il rock'n'roll sia tutto giubbotti di pelle, sigarette, bere e urlare. Per me è una questione di libertà di pensiero, di spirito, di espressione, di fare quel che si vuole" ha spiegato Gallagher in merito alla sua ultima opera. Il disco è il terzo realizzato dall’ex Oasis insieme alla formazione degli High Flying Birds, formazione di cui è diventato frontman nel 2010.