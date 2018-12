Nuovo cofanetto per Springsteen con il meglio degli anni 1987-1996

Un box per celebrare la carriera di Bruce Springsteen dal 1987 al 1996. Dopo aver ricordato gli anni dal 1973 al 1984, a maggio uscirà il cofanetto numerato e in edizione limitata "The Album Collection Vol. 2, 1987-1996". I fan del Boss potranno tornare ad ascoltare in versione rimasterizzata su vinile capolavori come "Tunnel of Love" e "The Ghost of Tom Joad".

Il cofanetto

Il cofanetto comprenderà 10 dischi di Springsteen: "Tunnel of Love", uscito nel 1987, "Human Touch" e "Lucky Town", usciti entrambi nel 1992, "The Ghost of Tom Joad" (1995) e il doppio live album "In Concert/MTV Plugged". Inoltre, ci sarà una versione in 12 pollici del live EP del 1998 "Chimes of Freedom" e il primo vinile di "Blood Brothers", uscito nel 1996. "Tunnel of Love" e "Human Touch" sono stati riprodotti su due dischi per massimizzare la resa audio.

Oltre i vinili

Ogni disco contenuto nella nuova collezione è stato sottoposto a un processo di rimasterizzazione, a cui hanno collaborato esperti come l'ingegnere del suono Bob Ludwig. A curare il trasferimento su vinili dai master, usando il Plangent Process system, l'ingegnere del suono Toby Scott. Tutti i vinili saranno presentati con il packaging originale e un libro di 60 pagine, ricco di rari contenuti fotografici, memorabilia e articoli del tempo. "The Album Collection, Vol. 2”, 1987 – 1996" sarà preordinabile a partire dal 30 marzo sul sito Brucespringsteen.net. Il cofanetto uscirà il prossimo 18 maggio.