Jay Z e Beyoncé in Italia a luglio: date dei concerti a Milano e Roma

Jay Z e Beyoncé arriveranno a luglio in Italia per il nuovo tour On The Run II. La coppia d'oro della musica mondiale ha scelto gli stadi di Milano e Roma per le tappe italiane del suo tour mondiale, che toccherà 15 città europee e 21 negli Stati Uniti.

Le date italiane il 6 e l'8 luglio

I due artisti ritornano a calcare lo stesso palco a quattro anni di distanza dal primo On The Run Tour. A dare l'annuncio è stata la stessa Beyoncé dal proprio account Instagram. La grande avventura musicale partirà da Cardiff, Galles, il prossimo 5 giugno per arrivare dopo 9 date in Italia. Si partirà con lo stadio San Siro di Milano il 6 luglio per poi trasferirsi a Roma dove il live è previsto per l'8 luglio allo Stadio Olimpico.

Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: Mar 12, 2018 at 6:55 PDT

I biglietti per gli spettacoli

I biglietti per entrambe le date italiane saranno disponibili per gli iscritti a MyLiveNation sul sito di Live Nation in anteprima dalle 10 del 16 marzo fino alle 17 del 17 marzo. Poi sarà la volta della messa in vendita generale che partirà dalle 10 di lunedì 19 marzo sui circuiti Ticket Master, Ticket One e nei punti vendita autorizzati. Il giro di concerti è prodotto da Live Nation Global Touring assieme a Parkwood Entertainment e Roc Nation.