Le Spice Girls potrebbero esibirsi al matrimonio di Meghan e Harry

Ospite del talk show americano "The Real", Mel Brown si è lasciata scappare quello che forse doveva rimanere un segreto ancora per un po'. Dopo l'annuncio di una futura reunion delle Spice Girls, Mel B ha svelato che il gruppo potrebbe esibirsi al matrimonio del Principe Harry e di Meghan Markle.

La dichiarazione di Mel B

Ospite di "The Real", Scary Spice ha prima ammesso di essere stata invitata al royal wedding britannico, fissato per il 19 maggio 2018, in compagnia delle sue ex colleghe e poi ha lasciato intendere che insieme potrebbero esibirsi durante i festeggiamenti. Subito dopo però la cantante ha aggiunto: "Non so se avrei dovuto dirlo. Devo andare. Mi licenzieranno". Al momento, come riporta Nme, nessuna conferma è giunta da Kensington Palace.

In attesa della reunion

Le Spice Girls, attive in scena dal 1994 al 2007 (con una successiva reunion ad hoc per le Olimpiadi di Londra 2012), si sono fatte fotografare di nuovo insieme poche settimane fa, annunciando di voler dar vita a nuovi progetti in comune.