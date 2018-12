Annunciati i performers della cerimonia degli Oscar 2018

Gli Oscar 2018 saranno uno show non solo all’insegna del cinema, ma anche della musica: sono stati infatti annunciati i nomi dei cantanti che si esibiranno nel corso della cerimonia. Si tratta di Gael García Bernal, Mary J. Blige, Common, Andra Day, Natalia Lafourcade, Miguel, Keala Settle e Sufjan Stevens, che, come da tradizione, saliranno sul palco del Dolby Theatre per presentare i brani candidati al titolo di "Miglior canzone originale".

Le esibizioni

Stando al comunicato stampa diffuso dall’Academy, Gael Garcia Bernal, Natalia Lafourcade e Miguel si esibiranno sulle note di "Remember Me" dal film d’animazione "Coco"; Mary J. Blige intonerà invece "Mighty River", dalla colonna sonora di "Mudbound". "Stand up for something", dal film "Marshall", è il titolo del brano che porteranno sul palco Common e Andra Day, mentre "This is me", tema portante di "The greatest showman", sarà eseguito da Keala Settle. Infine, sarà Sufjan Stevens a presentare il brano "Mystery of Love" dalla colonna sonora di "Chiamami col tuo nome" del regista Luca Guadagnino.

La cerimonia

La 90esima edizione degli Academy Awards andrà in scena il prossimo 4 marzo, e sarà condotta da Jimmy Kimmel. Il grande favorito della vigilia, con ben 13 nomination, è "La forma dell’acqua" di Guillermo del Toro, che dovrà guardarsi dalla concorrenza di "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", che ha trionfato agli ultimi BAFTA. Speranze di vittoria anche per l’Italia: "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino è infatti candidato al titolo di miglior film, miglior attore protagonista (Timothée Chalamet), miglior sceneggiatura non originale (adattata da James Ivory) e miglior canzone originale (Sufjan Stevens - Mistery of Love).