"Hitler contro Picasso e gli altri": ecco il trailer del film evento

Un documentario evento per testimoniare l'interesse del Terzo Reich nei confronti delle opere artistiche. Prodotto da Nexo Digital e 3D Produzioni con la partecipazione di Sky Arte, "Hitler contro Picasso e gli altri, l'ossessione nazista per l'arte", dà voce alle storie che si celano dietro gli oltre 16mila sequestri in Germania e agli altri 5 milioni in tutta Europa compiuti dal regime tedesco. Il film arriverà in anteprima mondiale nei cinema italiani solo il 13 e 14 marzo e a seguire sugli schermi di altri 50 paesi del mondo.

Documentario evento con Toni Servillo



Il documentario evento vanta la straordinaria partecipazione di Toni Servillo e sarà accompagnato dalla colonna sonora originale composta da Remo Anzovino. Nell'opera verrà analizzato in che modo il Reich fosse solito filtrare l'arte con lo sguardo attento della propaganda, distinguendo rigorosamente l'opera valida da quella "deviata". Tra gli artisti all'indice nella Germania nazista c'erano infatti nomi come Max Beckmann, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Otto Dix, Marc Chagall, El Lissitzky.



L'arte come arma

"L'arte era più di un'ossessione per i tedeschi, era un'arma", esordisce il trailer. Per comprenderlo a fondo, il film-documentario, guida per la prima volta il pubblico alla scoperta del Dossier Gurlitt, di rari materiali d'archivio, dei tesori segreti del Führer e di Göring. Due furono i modi in cui il nazismo mise le mani sull'arte: tentando di distruggere ogni traccia delle opere classificate come 'degenerate' e attuando in tutta Europa un sistematico saccheggio di arte antica e moderna.