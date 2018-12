Eminem con Ed Sheeran nel video di "River"

Eminem e Ed Sheeran mettono insieme le loro voci nel video di "River". Il singolo, già certificato disco d'oro in Italia, è andato online nel giorno di San Valentino, come omaggio del rapper di Detroit alla festa degli innamorati. Il brano fa parte del disco "Revival".

Un brano dedicato all'amore

Il video di "River" inizia con il racconto da parte di Eminem, Ed Sheeran e altre due persone di cosa rappresenta per loro l'amore, come vivono le loro storie e cosa ci vuole per farlo funzionare. La prima voce è del cantante di "Perfect", ripreso di spalle, seguita poi dal rap di Eminem.

In attesa del concerto italiano

"River" è una delle 19 canzoni che compone la tracklist di "Revival", nono album in studio di Eminem pubblicato lo scorso dicembre e prodotto da Dr. Dre e Rick Rubin. Oltre a questo brano, già certificato disco d'oro in Italia, il disco contiene anche i singoli "Untouchable" e "Walk on Water", in cui c'è un altro importante featuring, quello con Beyoncé. Recentemente è stato anche diffuso un video del backstage delle riprese. Il rapper vincitore di 15 Grammy Awards, ha da poco reso noto che il tour promozionale di "Revival" avrà anche una data italiana, la prima della sua carriera.