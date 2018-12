Riparte EPCC: Cesare Cremonini super ospite della prima puntata

Cesare Cremonini sarà l’ospite d’eccezione della prima puntata della quinta stagione di EPCC - E poi c’è Cattelan, il One Man Show di Sky Uno, che apre i battenti stasera, 22 gennaio, alle ore 23.15 e che andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La presenza del cantautore ed ex frontman dei Lunapop, che si è prestato anche per lo spettacolare lancio del programma in cui interpreta un potente re del futuro, è ormai diventata una tradizione per il late night show. La presenza dell’artista bolognese alla prima puntata, infatti, è ormai “un rito scaramantico”, ha detto il conduttore Alessandro Cattelan.

Stagione ricca di ospiti

Cremonini sarà dunque la star della puntata d’apertura di EPCC. Ma non mancheranno sorprese. Sono già stati annunciati ospiti d’eccezione come i Maneskin, Jean Paul Gaultier, Giorgia, Ghali, Zerocalcare, la nuova giudice di Masterchef Antonia Klugmann, Fabio Rovazzi, Francesca Michielin e Pierfrancesco Favino. Con Cattelan, in questa prima puntata e per tutta la stagione di EPCC, ci sarà come di consueto l’accompagnamento musicale degli Street Clerks.