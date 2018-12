Milano, tutto pronto per il concerto di David Guetta

Dopo il successo ottenuto lo scorso 28 luglio al Postepay Sound Festival di Padova, torna in Italia David Guetta: il dj e producer francese si esibirà al Mediolanum Forum di Assago il 20 gennaio.

Uno show a 360°

Il concerto di David Guetta si annuncia come uno spettacolo non solo musicale. Luci, laser e pannelli a Led creeranno infatti una scenografia a 360 gradi, mentre il pubblico potrà scatenarsi sulle note delle hit più celebri del dj francese. Tra i brani che quasi certamente Guetta suonerà per il pubblico milanese ci sono “Dangerous”, “When love takes over” e “Titanium”, che hanno raggiunto la vetta delle classifiche musicali di tutto il mondo. Non dovrebbe mancare neppure “2U”, canzone realizzata la scorsa estate insieme a Justin Bieber e premiata in Italia con il disco di platino.

Il re della dance

Attivo come dj dagli anni ’80, David Guetta ha pubblicato il suo primo disco, “Just a Little More Love”, nel 2001. In totale, nel corso della sua carriera ha pubblicato 6 album in studio e 43 singoli, e collaborato con artisti come Akon, Afrojack, The Black Eyed Peas, Nicki Minaj, Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber, Madonna, Sia e Christina Aguilera. Tra i disc jockey più premiati del panorama internazionale, David Guetta vanta in bacheca due Grammy Awards e 2 Mtv Europe Music Awards, e ha venduto ben 9 milioni di dischi e 30 milioni di singoli in tutto il mondo.