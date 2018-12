Golden Globes, il bacio tra Heidi Klum e Emily Ratajkowski. VIDEO

Due delle donne più desiderate al mondo, Heidi Klum ed Emily Ratajkowski, si sono baciate. È accaduto a Los Angeles, in un after party dei Golden Globes.

Il video su Instagram

A rendere pubblico il bacio sulle labbra fra le due super modelle è stata la stessa Klum, 44 anni, che ha postato un minivideo sulla sua pagina Instagram seguita da 4,2 milioni di followers, per immortalare il momento con la collega di 18 anni più giovane. "Una notte divertente con @emrata" è stato il commento scelto da Heidi "The Body" per accompagnare le immagini girate insieme alla collega britannica. Le due si sono incontrate alla festa di InStyle e Warner Bros., organizzata per celebrare i vincitori degli ambiti premi cinematografici e televisivi.

Fun night with @emrata 😘💋 Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum) in data: Gen 8, 2018 at 12:13 PST

Tutte in nero tranne tre

In poche ore il filmato ha raggiunto le 348mila visualizzazioni, ricevendo una pioggia di commenti da parte dei fan delle due super model. In un commento si legge: "Wow !!! Nelle immagini scorre tanta bellezza !!!". Un altro utente ha aggiunto: "Le mie due ragazze preferite si stanno baciando ... Posso morire". Sia Klum che Ratajkowski hanno rispettato il dress code suggerito per la serata, scegliendo di indossare il nero come segno di sostegno al movimento Time's Up contro le molestie sessuali. Diverse attrici hanno deciso di seguire il codice di abbigliamento "total black", tra cui Natalie Portman, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Saoirse Ronan e Jessica Chastain. Solo tre le donne che hanno deciso di partecipare alla kermesse rinunciando a vestire di nero. Si tratta dell'attrice Blanca Blanco, della presidente della Hollywood Foreign Press Association Meher Tatna, vestite in rosso e della modella tedesca Barbara Meier, che ha optato per un vestito multicolore.