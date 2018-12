MasterChef 7, a Bologna la prima prova in esterna della nuova edizione

Entra nel vivo la settima edizione di MasterChef: nella puntata in onda giovedì 4 gennaio alle 21.15 su Sky Uno HD, gli aspiranti chef faranno il loro ingresso all’interno della Masterclass. Ad accogliere i concorrenti nella cucina che hanno sempre sognato, saranno i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

La prima Mistery Box

La prima Mystery Box vedrà impegnati i cuochi amatoriali con degli ingredienti che vengono considerati dei porta fortuna: chi riuscirà ad interpretarli al meglio, creando un piatto convincente, otterrà un prezioso vantaggio per l'Invention Test. Proprio in questa seconda prova,i concorrenti dovranno lavorare con una serie di ingredienti scelti da una grande chef stellata. Non riuscire a valorizzarli al massimo, potrebbe costare loro molto caro: i peggiori rischieranno infatti di lasciare per sempre la cucina di MasterChef.

La prova in esterna

Nel secondo episodio gli aspiranti chef – divisi in due brigate – affronteranno la prima prova in esterna dell'edizione, che si svolgerà in una delle capitali gastronomiche del nostro Paese: Bologna. Qui dovranno cucinare i piatti tipici della tradizione locale per un pubblico di esperti, 150 bolognesi. La squadra perdente si troverà costretta ad affrontare il primo Pressure Test della settima stagione di MasterChef Italia. Si tratta di una sfida in tre step, al termine della quale qualcuno dovrà abbandonare per sempre il sogno di vincere questa edizione del cooking show più amato della tv italiana.

MasterChef Magazine

Intanto, dal lunedì al venerdì alle ore 20.05 su Sky Uno HD, prosegue anche la striscia daily di MasterChef Magazine. I Giudici sono i grandi protagonisti dell’appuntamento quotidiano: Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina. Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato "Villa Crespi", prepara un piatto sorprendente e facile da realizzare. Mentre Antonia Klugmann apre le porte della cucina del suo locale "L'Argine a Vencò". Inoltre, ci sarà spazio per ospiti d'eccellenza come la giovane chef Caterina Ceraudo, promessa della cucina italiana (già premiata con una stella Michelin) e Luigi Taglienti, altro chef stellato, che presenterà una ricetta in cui celebra il midollo di vitello.

Tutela dell'ambiente e lotta agli sprechi



Come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata riutilizzata o donata ad associazioni benefiche ed enti caritatevoli di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni. Baldini&Castoldi curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore, il 7° MasterChef italiano.