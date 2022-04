Genova, le 5 mostre da non perdere ad aprile 2022

Tante mostre interessanti a Genova per tutto il mese di aprile e oltre. Da domenica 3 aprile in Liguria le strutture statali selezionate hanno ricominciato a proporre, ogni prima domenica del mese, la gratuità. Con la fine dello Stato di emergenza , inoltre, cambiano le modalità di accesso ai luoghi della cultura. Adesso non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Resta comunque l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Genova, il Progetto Superbarocco

approfondimento

Milano, le 10 mostre da non perdere ad aprile 2022

Iniziato a fine marzo, continuerà fino al 10 luglio Progetto Superbarocco, la mostra con la quale la città di Genova celebra uno dei periodi di maggiore splendore della sua storia. Progetto Superbarocco è diviso in due grandi appuntamenti: la mostra La forma della Meraviglia, a Palazzo Ducale, e la rassegna di mostre diffuse in tutta la città I Protagonisti del Barocco a Genova. La forma della Meraviglia, in particolare, celebra la stagione artistica a cavallo tra 1600 e 1750, in cui il concorso di celebri artisti stranieri come Rubens, Van Dyck, Puget e brillanti talenti locali come Bernardo Strozzi, Valerio Castello e Gregorio De Ferrari valse a dar vita a un’espressione del Barocco dinamica, esuberante e innovativa. Non solo dipinti ma anche una serie di sculture, sia in marmo che in legno, dei più affermati maestri.