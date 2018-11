Maltempo in Liguria: allerta meteo, è rossa a ponente

Allerta meteo rossa sul ponente e arancione sul resto della Liguria per piogge diffuse e temporali dalla serata di mercoledì e fino a giovedì sera. Il provvedimento di criticità è stato emanato dall'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente della Liguria. "Sono prevedibili fenomeni forti, localmente potrebbero essere organizzati e persistenti con quantitativi di pioggia elevati" si legge nell'allerta. E' previsto un "progressivo peggioramento dal pomeriggio di mercoledì con l'arrivo di precipitazioni a partire da Ponente, anche a carattere di rovescio o temporale". Per giovedì "condizioni fortemente perturbate con precipitazioni anche forti sul Ponente e moderate altrove, che porteranno a cumulate elevate su tutte le zone; una spiccata instabilità porta ad un'alta probabilità di rovesci o temporali forti, organizzati e localmente anche stazionari su tutte le zone". I venti saranno forti su tutta la Liguria. Mare in aumento fino ad "agitato". Venerdì mattina saranno possibili locali precipitazioni residue anche a carattere di rovescio o temporale in progressivo esaurimento.

Chiusura per scuole, impianti sportivi e mercati - Scuole chiuse quasi ovunque domani in Liguria in previsione dell'ondata di maltempo che, secondo gli esperti meteo, dovrebbe giungere a partire dalla notte tra mercoledì e giovedì. Partendo da Ponente - in seguito all'allerta arancione - tra i primi comuni a prendere la decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado quelli delle province di Imperia e in quella di Savona (uniche eccezioni Albisola Superiore e Spotorno). I sindaci di numerosi comuni liguri hanno anche firmato l'ordinanza di chiusura di cimiteri, parchi, impianti sportivi e mercati. Stop alle lezioni scolastiche anche a Recco e Chiavari (Genova) e a Sarzana, Lerici e a La Spezia nel Levante.

A Genova scuole restano aperte - Il Centro operativo comunale di Genova ha deciso che le scuole resteranno aperte anche dopo l'emanazione dell'allerta arancione per piogge forti e nubifragi. Le direzioni del Comune di Genova, i municipi e le aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza. Inoltre resteranno chiusi il Museo civico di storia naturale "Doria" e la Loggia di piazza Banchi. La metropolitana durante lo stato di allerta meteo idrologica arancione sarà in servizio sull'intera tratta Brin-Brignole.



