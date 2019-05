Mannoia, da Firenze il Personale tour

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAG - Parte il 7 maggio dal teatro Verdi di Firenze con un tutto esaurito il 'Personale Tour' di Fiorella Mannoia. Per questo è stato fissato un nuovo concerto a Firenze, il 18 ottobre, sempre al Verdi.

Mannoia sarà sui palchi dei maggiori teatri italiani e di alcune delle location estive della penisola per presentare dal vivo il nuovo album 'Personale', composto da 13 brani, che, si spiega, raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull'umanità, sulla vita e sui sentimenti. Variegata la scelta degli autori: Federica Abbate, Giulia Anania, Amara, Luca Barbarossa (autore di un brano in romanesco), Bungaro, Antonio Carluccio (anche interprete di un duetto con Fiorella in napoletano), Cheope, Cesare Chiodo, Marialuisa De Prisco, Ivano Fossati, Daniele Magro, Rakele, Zibba e la stessa Fiorella Mannoia. A rafforzare il racconto delle canzoni trovano spazio anche foto realizzate da Fiorella in varie parti del mondo.