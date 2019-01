Libro che fece vedere Pinocchio all'asta

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - La prima introvabile edizione in volume de 'Le avventure di Pinocchio di Collodi', con le vignette di Enrico Mazzanti che daranno la definitiva fisionomia, poi universalmente iconica, al burattino, andrà all'asta con base di 5.000 euro a Firenze presso la Libreria antiquaria - Casa d'aste Gonnelli 1875 in una sessione che va dal 4 al 6 febbraio e che comprende anche la messa all'incanto di stampe, disegni, dipinti e sculture di pregio artistico tra '500 e '700. Tra i lotti in vendita spicca il 5 febbraio proprio la fiaba in formato di libro illustrata da Mazzanti con 62 graziose vignette. Oltre che per la revisione del testo del racconto ad opera di Carlo Lorenzini detto il Collodi, spiegano i promotori, questa edizione fu decisiva per l'iconografia del personaggio. Grazie a Mazzanti, che aveva già illustrato altre opere di Collodi per i tipi di Paggi, Pinocchio ricevette la sua prima, vera raffigurazione, e si delinea l'universo figurativo della storia riguardo a buona parte degli altri personaggi.