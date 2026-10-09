Il tempio della finanza italiana, Palazzo mezzanotte, ha ospitato la sesta edizione dei Fintech Awards Italia, l'evento dedicato al mondo della finanza, della tecnologia e della cybersicurezza. Ne abbiamo parlato con Augusto Vecchi, ideatore e coordinatore dei Fintech Awards Italia, con Marcello Sala, Presidente Nexi, e con Lucia Fracassi, AD di eVISO.
Prossimi Video
Fintech Awards Italia 2026, a Milano la sesta edizione
Economia
Cisgiordania, coloni israeliani ostacolano raccolta olive
Mondo
Napoli, al festival SàFF il cinema crea opportunità
Cronaca
NOW, le anticipazioni della puntata del 10 ottobre 2026
NOW
Travis Barker operato per la sindrome del tunnel cubitale
Spettacolo
Nobel per la Pace all'ex commissaria ONU Navi Pillay
Mondo
Bridgerton, arriva lo spin-off su Lady Violet
Serie TV