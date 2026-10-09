Fintech Awards Italia 2026, a Milano la sesta edizione

Il tempio della finanza italiana, Palazzo mezzanotte, ha ospitato la sesta edizione dei Fintech Awards Italia, l'evento dedicato al mondo della finanza, della tecnologia e della cybersicurezza. Ne abbiamo parlato con Augusto Vecchi, ideatore e coordinatore dei Fintech Awards Italia, con Marcello Sala, Presidente Nexi, e con Lucia Fracassi, AD di eVISO.