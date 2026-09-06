Cernobbio, Frecce Tricolori chiudono il Forum Ambrosetti

Si è chiusa a Cernobbio la 52esima edizione del Forum Ambrosetti. Il tradizionale appuntamento dedicato all'economia e ai temi geopolitici mondiali si è concluso con il sorvolo delle Frecce Tricolori.
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