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Cernobbio, Frecce Tricolori chiudono il Forum Ambrosetti

Economia

Si è chiusa a Cernobbio la 52esima edizione del Forum Ambrosetti. Il tradizionale appuntamento dedicato all'economia e ai temi geopolitici mondiali si è concluso con il sorvolo delle Frecce Tricolori.

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