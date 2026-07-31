Parto dalla decisione della Fed sui tassi descrivendo le prospettive future. Trimestrali Usa in chiaroscuro: alcune reagiscono bene altre meno ma il tema è sempre uno: l’intelligenza artificiale cui dedico l’approfondimento della settimana. Il libro consigliato è. “A un passo dal domani”, edito da Egea
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