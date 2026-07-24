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Calo titoli IA, Bce e petrolio, le “ondate” di caldo – 3 Fattori episodio 344

Economia

Parto dal rialzo del prezzo del petrolio e da quello che comporta per mercati e banche centrali. Proseguo con il calo dei titoli legati alla intelligenza artificiale. Finisco con Lorenzo Tedici per parlare delle ondate di grande caldo. Il libro della settimana è “AI Act spiegato semplice” edito da Glow Books

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