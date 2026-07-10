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Petrolio rialza la testa, Space X e il grande caldo – 3 Fattori Ep.342

Economia
Mariangela Pira

Mariangela Pira

Partiamo con le valutazioni che le case d’affari danno a Space X a pochi giorni dalla quotazione. Andiamo sul petrolio, sulle stime di FMI e Ocse e sul Venezuela che chiede indietro l’oro alla Gran Bretagna. Finisco con un ospite che ci spiega come potremmo mitigare e adattarci, in particolare nelle grandi città, al grande caldo. Vi aspetto

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