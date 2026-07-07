Dazio Ue sui piccoli pacchi, chi paga davvero i 3 euro

Dall'11 luglio è operativo il dazio da 3 euro sui piccoli pacchi acquistati fuori dall'Unione Europea, pensato per contrastare l'ondata di merce a basso costo dei colossi cinesi. Bruxelles precisa che il balzello non è a carico dei consumatori, ma non può impedire alle piattaforme di e-commerce di scaricarlo sugli acquirenti. Nei test effettuati su Temu la voce "oneri all'importazione" compare al momento del pagamento, con un sovraccosto di 3 euro per ogni articolo diverso in base al codice doganale; su AliExpress e Shein l'addebito non è sempre applicato. Amazon e la maggior parte dei big hanno annunciato che mostreranno il dettaglio dei costi prima del checkout.
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