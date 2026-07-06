Live In, Sorlini: serve volontà combattere cambiamento clima

"Conosciamo le cause del cambiamento climatico e abbiamo gli strumenti per uscirne. Dipende dall'umanità cambiare registro. Dobbiamo avere la volontà di farlo”, ha detto la vicepresidente della fondazione Cariplo sul palco di Live In

Claudia Sorlini, vicepresidente della fondazione Cariplo, ha illustrato a Live In Milano i progetti messi in campo per combattere la crisi climatica e sensibilizzare i cittadini puntando sull'interdisciplinarietà. "Conosciamo le cause del cambiamento climatico e abbiamo gli strumenti per uscirne. Dipende dall'umanità cambiare registro. Dobbiamo avere la volontà di farlo”, ha detto Sorlini. “Fondazione Cariplo si muove in questa direzione, creando modelli che possono essere seguiti da altre città. Noi stiamo lavorando sui territori, per esempio con i Comuni lombardi per cambiare le città creando aree verdi più numerose, eliminando l'asfalto", ha aggiunto Sorlini. Le conseguenze della crisi climatica non ricadono su tutti allo stesso modo, ma incidono nelle diseguaglianze sociali. Guardando all'Italia, dice Sorlini, "le persone che pagano di più sono quelle che vivono in case affollate, in periferie, in immobili con pareti molto sottili". Sono loro le persone "che contribuiscono di meno" a creare il cambiamento climatico, così come anche gli abitanti "del Sud del mondo".

