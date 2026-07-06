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Live In, Calderone: anche in futuro regola salario giusto

Economia

 "Investire su aziende che applicano correttamente le regole fa la differenza quando le risorse non sono infinite", ha detto la ministra commentando le nuove norme sul salario giusto. "Incanalarle verso la qualità del lavoro per noi è un elemento indispensabile"

La ministra del lavoro Marina Elvira Caledrone e il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri si sono confrontati sul palco del Teatro Lirico di Milano, ospiti di Live In, l'evento che porta Sky TG24 nelle principali piazze italiane. "Investire su aziende che applicano correttamente le regole fa la differenza quando le risorse non sono infinite", ha detto Calderone commentando le nuove norme sul salario giusto. "Incanalarle verso la qualità del lavoro per noi è un elemento indispensabile".

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