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Live In, Bombardieri: inserire clima in mappa dei rischi

Economia

Per il segretario della Uil, "dobbiamo fare uno sforzo sull'emergenza caldo. È stato fatto un decreto, è stato fatto un accordo, le aziende stanno intervenendo. Però sull'emergenza caldo noi dobbiamo capire che la transizione climatica non è un fatto straordinario, va inserito nella mappa dei rischi"

"Dobbiamo fare uno sforzo sull'emergenza caldo. È stato fatto un decreto, è stato fatto un accordo, le aziende stanno intervenendo. Però sull'emergenza caldo noi dobbiamo capire che la transizione climatica non è un fatto straordinario, va inserito nella mappa dei rischi". Lo ha sottolineato Pierpaolo Bombardieri, segretario Uil rispondendo a Live In a una domanda sui prossimi obiettivi che i sindacati e il ministro del lavoro, Marina Calderone si pongono. "Sono assolutamente d'accordo, perché il caldo non è un episodio ma non è purtroppo un episodio neanche la neve. C'è un'emergenza climatica. È importante porci proprio questo interrogativo" ha aggiunto Calderone.

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