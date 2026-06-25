L'Iran sta perdendo il controllo dello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz starebbe tornando alla normalità, con l'Iran che starebbe perdendo il controllo sul traffico marittimo in entrata e in uscita. I Pasdaran hanno intimato via radio alle navi di non attraversare lo stretto senza autorizzazione e di restare nelle acque iraniane, ma l'avvertimento non sta sortendo effetti: il 24 giugno si sono registrati 71 transiti contro i 16 di una settimana prima. Dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran e il piano di evacuazione dell'Organizzazione marittima internazionale, le navi tornano a solcare le rotte internazionali al largo dell'Oman, e i volumi di petrolio trasportato sarebbero ormai sopra i livelli pre-guerra.