Difesa, l'Italia ha un mese per decidere sui Safe

L'Italia ha un mese di tempo per decidere se confermare la richiesta dei prestiti europei Safe per la difesa, finora solo prenotata. È tra una quindicina di Paesi nella stessa situazione, mentre altri hanno già iniziato a ricevere i fondi destinati all'acquisto di sistemi di difesa, preferibilmente in forma congiunta per evitare doppioni. Secondo i conti di Sky TG24, i 15 miliardi costerebbero 475 milioni di euro di interessi all'anno con i Safe contro i 592 milioni dei BTP, con un risparmio annuo di 120 milioni. Il nodo arriva alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, con gli Stati Uniti che attendono di sapere se l'Italia aumenterà la spesa militare.