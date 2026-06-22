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Sky TG24 Economia: Ormuz, dazi e spesa per la difesa

Economia

Nella puntata di Sky TG24 Economia si analizza la parziale riapertura dello stretto di Hormuz e la fine delle sanzioni sul greggio iraniano, con gli ospiti che sottolineano come i mercati abbiano già scontato la situazione. Spazio poi allo scontro politico tra Giorgia Meloni e Donald Trump e ai timori di possibili ripercussioni su dazi e basi militari. Chiusura sulla spesa per la difesa e sulla richiesta NATO di salire al 5% del PIL, con il dibattito sull'ottimizzazione degli acquisti a livello europeo.

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