Sky TG24 Economia: Ormuz, dazi e spesa per la difesa

Nella puntata di Sky TG24 Economia si analizza la parziale riapertura dello stretto di Hormuz e la fine delle sanzioni sul greggio iraniano, con gli ospiti che sottolineano come i mercati abbiano già scontato la situazione. Spazio poi allo scontro politico tra Giorgia Meloni e Donald Trump e ai timori di possibili ripercussioni su dazi e basi militari. Chiusura sulla spesa per la difesa e sulla richiesta NATO di salire al 5% del PIL, con il dibattito sull'ottimizzazione degli acquisti a livello europeo.