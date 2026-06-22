Morto Alan Greenspan, lo storico presidente della Fed

È morto Alan Greenspan, l'economista che ha guidato la Federal Reserve dal 1987 al 2006 sotto quattro presidenti, da Reagan a George W. Bush. Soprannominato "il maestro" per aver accompagnato la più lunga fase di crescita dell'economia americana tenendo a bada l'inflazione, fu poi criticato per aver favorito, con una politica di tassi bassi, la grande recessione del 2008. Nato a New York nel 1926, restò una voce ascoltata fino all'ultimo: lo scorso gennaio aveva firmato un appello in difesa dell'indipendenza della Fed.
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