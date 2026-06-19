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Guerra Iran, Fed e IA - 3 fattori Ep. 340

Economia

Parto dal memorandum Iran-Usa: netta la vittoria di Teheran, purtroppo. Andiamo a vedere cosa succede sui titoli di stato americani e perché sono legati a inflazione, oro, dollaro e petrolio. Finiamo con l’intesa Apple Intel

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