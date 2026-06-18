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Stretto di Hormuz riapre, transiti in aumento

Economia

Secondo i dati di Marine Traffic, nel primo giorno sono transitate circa 20 navi, tre volte tanto rispetto al giorno precedente, anche se ancora lontane dalle circa 120 quotidiane di prima del conflitto. Le navi attraversano quasi tutte lungo le acque iraniane e al centro dello stretto restano alcune mine. Tra le imbarcazioni uscite dal Golfo Persico c'è la Grande Torino, l'unica nave italiana che era rimasta bloccata, del cui transito il ministro Tajani avrebbe parlato con il collega iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha riferito di 12,5 milioni di barili passati durante la notte sotto scorta della marina statunitense

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