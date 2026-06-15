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Generali, a Trieste la excellence academy per dipendenti 

Economia

Generali lancia la Generali Excellence Academy, una nuova struttura dedicata alla formazione dei dipendenti per accompagnare la trasformazione del gruppo e sostenere il piano strategico al 2027. Avrà sede a Trieste, a Palazzo Berlam, come hub internazionale.

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