SpaceX, Bce, Btp - 3 Fattori ep.339

Parto dalla settimana, l’ennesima appesi alle parole di Trump, sui mercati. Vado sulle parole di Christine Lagarde che alza i tassi. Finisco con i Btp Italia Sì. La scommessa del governo si conferma vincente
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