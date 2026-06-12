SpaceX, Bce, Btp - 3 Fattori ep.339

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Parto dalla settimana, l’ennesima appesi alle parole di Trump, sui mercati. Vado sulle parole di Christine Lagarde che alza i tassi. Finisco con i Btp Italia Sì. La scommessa del governo si conferma vincente

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