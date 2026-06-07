Taglio accise, scattano gli sconti sui carburanti

Dopo la proroga da parte del governo del taglio delle accise sui carburanti fino al 3 luglio, ai distributori sono scattati gli sconti finanziati tramite l'extragettito Iva di maggio. Per quanto riguarda la benzina è confermata la riduzione di 5 centesimi al litro, mentre per il diesel si registra uno taglio dimezzato da 10 a 5 centesimi al litro.
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