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AI, Investimenti, Geopolitica: 3 Fattori ep. 338

Economia

Parto dalla settimana dei mercati, cerco di capire le prospettive guardando soprattutto all’intelligenza artificiale. Le stime di Broadcom hanno dato una scossa al settore. Vado anche sul petrolio e sull’impasse a Hormuz. Finisco con gli interessi economici che spesso coincidono con i conflitti

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