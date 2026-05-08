Sky Cube - Ma è giusto chiamarlo "inverno demografico"?

I dati sulle nuove nascite in Italia ci raccontano sempre una curva in declino. Il momento in cui ci troviamo viene chiamato “inverno demografico”, i nuovi nati in effetti sono in calo dal 2009 però la popolazione complessiva è stabile. È giusto quindi chiamarlo “inverno”? Ne parliamo con Marianna Bruschi e Francesco Billari, demografo e rettore dell’università Bocconi, in questa puntata extra di “Sky Cube - Cosa c’è da sapere”