Debito Usa, AI sostiene listini, Hormuz: 3 fattori - Ep. 334

Parto dal debito Usa e dalla sua sostenibilità con gli interessi che gli Usa pagano quando si indebitano. Vado su Hormuz come sempre e cerco di raccontare cosa accade oggi con la grande incertezza. Finisco con l'intelligenza artificiale e l'effetto sul mercato
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