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Live In, le conseguenze della chiusura di Hormuz sui porti del Sud

Economia

Protagonisti del confronto Eliseo Cuccaro, presidente dell'Autorità portuale Napoli-Salerno, Annalisa Tardino, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Domenico Bagalà, presidente della Adsp del mare di Sardegna e Francesco Mastro, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

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