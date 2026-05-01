Sky Cube 01/05 - Quanto sono a rischio le nostre vacanze?

La guerra in Iran e il permanere del blocco nello Stretto di Hormuz continuano a pesare sui prezzi di carburanti, bollette e voli. Ne parliamo allo Sky Cube con Tonia Cartolano e Lorenzo Borga
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