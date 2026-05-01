L'inflazione, big tech, biglietti aerei: 3 Fattori - ep. 333

Parto dalla settimana con i nuovi dati sull’inflazione in Eurozona e in Italia accompagnati dalle parole delle banche centrali. Mi soffermo anche su quanto detto dal nostro ministro dell’Economia. Vado poi a Wall Street e sintetizzo i risultati delle big tech. Finisco con un approfondimento sul settore aereo con, in studio, Andrea Giuricin.
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