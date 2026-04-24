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Mercati, Giorgetti, Insider trading: 3 Fattori ep.332

Economia

Partiamo dalle parole del Ministro dell’Economia in merito alla difficilissima situazione in cui ci troviamo. Parliamo di economia europea e Usa, di come si stanno comportando le aziende, di intelligenza artificiale e insider trading. Vi aspetto.

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