Mercati, Giorgetti, Insider trading: 3 Fattori ep.332

Partiamo dalle parole del Ministro dell’Economia in merito alla difficilissima situazione in cui ci troviamo. Parliamo di economia europea e Usa, di come si stanno comportando le aziende, di intelligenza artificiale e insider trading. Vi aspetto.
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