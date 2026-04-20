Sky Cube 20/04 - Stretto di Hormuz, potremo farne a meno?

Le incertezze sui negoziati per la pace e le incognite sul futuro dello stretto di Hormuz impongono di guardare alle possibili alternative di approvvigionamento energetico. Abbiamo gli strumenti per fronteggiare una possibile chiusura prolungata dello stretto? Nello Sky Cube Stefania Pinna e Alessandro Marenzi, Vicedirettore di Sky TG24