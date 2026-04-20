Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky Cube 20/04 - Stretto di Hormuz, potremo farne a meno?

Economia

Le incertezze sui negoziati per la pace e le incognite sul futuro dello stretto di Hormuz impongono di guardare alle possibili alternative di approvvigionamento energetico. Abbiamo gli strumenti per fronteggiare una possibile chiusura prolungata dello stretto? Nello Sky Cube Stefania Pinna e Alessandro Marenzi, Vicedirettore di Sky TG24

Prossimi Video

Fuorisalone 2026 a Milano, in arrivo 300mila visitatori

Cronaca

Mar Baltico, ancora bloccata la balena arenata

Mondo

Filippine, proteste contro USA: bruciato fantoccio di Trump

Mondo

Roma, operazione anti-droga: 12 fermi, sequestrate 200 dosi

Cronaca

Leone XIV, "Desideri gente sfruttati dai prepotenti"

Mondo

Guerra Iran, camionisti al governo: aiuti contro rincari diesel

Economia