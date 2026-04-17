Mercati Usa, Cina, Europa: 3 Fattori ep.331

Parto dai mercati e da questa settimana. Racconto il ruolo della Cina con Xi Jinping che si ritaglia un ruolo preciso nello scenario internazionale. Finisco con l’Europa e un approfondimento con il professor Carlo Altomonte. Vi aspetto.
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