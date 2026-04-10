Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Materie prime, Ungheria, AI: 3 Fattori Ep.330

Economia

Parto dai mercati, da una settimana caratterizzata da incertezza e imprevedibilità. Soprattutto quest’ultima. Vi racconto il contesto delle elezioni in Ungheria e Perù. Finisco con l’intelligenza artificiale: è emotiva? Vendicativa? Cosa ci riserverà il futuro? Vi aspetto

Prossimi Video

Ucraina, fino a mezzanotte domenica tregua Pasqua ortodossa

Mondo

Brasilia, indigeni in marcia per la difesa delle terre

Mondo

I titoli di Sky TG24 del 10 aprile, edizione delle 13

Cronaca

Materie prime, Ungheria, AI: 3 Fattori Ep.330

Economia

Sky Tg24 Business puntata del 10.04

Economia

Rimini, morto in ospedale bambino incastrato in piscina

Cronaca