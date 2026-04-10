Materie prime, Ungheria, AI: 3 Fattori Ep.330

Parto dai mercati, da una settimana caratterizzata da incertezza e imprevedibilità. Soprattutto quest’ultima. Vi racconto il contesto delle elezioni in Ungheria e Perù. Finisco con l’intelligenza artificiale: è emotiva? Vendicativa? Cosa ci riserverà il futuro? Vi aspetto
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