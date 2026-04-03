Mercati, insider trading, stagflazione: 3 fattori Ep. 329

Parto dalla credibilità degli Usa che si sta scontrando con un grande macigno: i titoli di stato americani. Vado sul sospetto insider trading, sulla reazione dei mercati e la difficoltà a tenere i nervi saldi. Parlo anche di gas, petrolio e di quello che potrà significare per la nostra economia. Vi aspetto.
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