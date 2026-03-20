Guerra, banche centrali, investimenti: 3 Fattori Ep.328

Parto da un’analisi sull’ultima settimana di mercati, guerra e petrolio. Vado sulla decisione della Banca Centrale Europea parlando di quelle che potrebbero essere le previsioni. Finisco con una intervista a Carlo Benetti, market specialist di Gam su come gestire i propri risparmi in fasi come questa. Vi aspetto.
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